OBRT I ŠOK! Stojakovići demantovali Pešića - Andrej nije izabrao Srbiju!

Porodica Stojaković demantovali su izjavu selektora košarkaške reprezentacije Srbije Svetislava Pešića, koji je izjavio da je Andrej Stojaković izabrao da predstavlja naš nacionalni tim.

Selektor A reprezentacije Srbije je izjavio tokom gostovanja u "Kida šou" da je on čuo da će Andrej Stojaković igrati za Srbije, što su preneli i doslovno svi srpski mediji, s obzirom na to da se radi o izuzetno velikoj vesti. Međutim, sada se ispostavilo da to nije tačno.

Sin legendarnog Peđe Stojakovića još ništa nije odlučio, što je rekla i njegova porodica za grčki "Sport 24", preko kog su i demantovali.

Prema navodima ovog portala i onoga što je porodica rekla, njemu je prioritet koledž.

- U ovom trenutku, Andrej je fokusiran samo na svoje obaveze na koledžu i konačnu odluku o tome doneće narednog leta, uprkos glasinama koje dolaze iz Srbije i koje Stojaković čvrsto demantuje - pište u ovom tekstu.

Autor: Dubravka Bošković