NBA LIGA SE POKLONILA MAESTRALNOM SRBINU: Moćna objava posvećena neprikosnovenom Nikoli Jokiću!

Svima je kristalno jasno da je Nikola Jokić i ove sezone apsolutni favorit za MVP titulu.

Jokić dominira i ove sezone u dresu Nagetsa i na dobrom je putu da po četvrti put u karijeri osvoji najprestižnije individualno priznanje u NBA.

NBA liga je na svom zvaničnom "X" nalogu objavila njegove čudesne borjke i sjajnu video komplilaciju spektakularnih poteza u dosadašnjem delu sezone.

What a season so far for Nikola Jokić...



🃏 30.9 PPG (2nd in NBA)

🃏 12.5 RPG (4th in NBA)

🃏 9.7 APG (T-2nd in NBA)

🃏 56.8 FG% (11th in NBA)



🎄 Nuggets-Suns | #NBAXmas

🎁 10:30pm/et on ESPN, ABC, ESPN+, Disney+ pic.twitter.com/fWf3xuOyDn