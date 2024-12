Šamar za Denver! Maestralni Jokić briljirao na Božić, ali se ostalima nije igrala košarka (FOTO+VIDEO)

Maestralan meč odigrao je Nikola Jokić, ali je Denver poražen od Finiksa Sansa sa 110:100.

Denver je pre samo nekoliko dana pobedio Finiksa (117:90), koji je uzvratio udarac pred svojim navijačima. Nikola Jokić je već tokom prvog dela meča imao 17 poena, dok je utakmicu završio sa 25 poena, 15 skokova i samo dve asistencije. Nažalost Nagetsima nije bila dovoljno ni još maestralna MVP partija Srbina.

Pored Nikole Jokić, Porter je u ekipi Denver ima 22 poena, Rasel Vestbruk je dao 17, dok je Džamal Marej utakmicu završio sa 13 poena. U redovima Sansa Bredli Bil i Kevind Duret su briljirali i ubacili gostima su po 27 poena, Džons je imao 17, a Monte Moris je meč završio sa 11 poena.



Denver je tokom celog prvog poluvremena bio u zaostatku. Sansi su vrlo brzo poveli sa 19:10, u nastavku bez mnogo drame održavali vođstvo, pa Nagetsima nije bilo lako da istope minus. Ali, problemi su usledili u finišu druge četvrtine. Stali su Sansi, a Nagetsi ubacili u brzinu, pa su čak i preuzeli vođstvo - 54:53. Nažalost, kratko je to trajalo. Brzo je Finiks vratio tas na svoju stranu i pred drugi deo meča imao prednost, doduše samo 58:56 i to zahvaljujući sjajnom šutu za tri poena.

