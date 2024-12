Lebronu se nije svidelo to što im kradu Božić: Uživo u prenosu uputio prozivku u istorijskoj noći (VIDEO)

Božić je tradicionalno u Americi dan za NBA ligu, ali u poslednjih nekoliko godina ponovo i za NFL. Tako su prethodne večeri odigrana dva meča pretposlednjeg kola, a pobede su upisali Kanzas Siti Čifsi i Baltimor Rejvensi.

Naravno, i pet NBA mečevima smo imali priliku da ispratimo, a između ostalih je slavlje upisao i tim Los Anđeles Lejkersa protiv Golden Stejt Voriorsa košem Ostina Rivsa na samom kraju.

Lebron Džejms je bio izuzetno raspoložen posle duela, toliko da je prozvao i sam NFL.

- Volim NFL, volim NFL, ali Božić je naš dan - rekao je Lebron, a zatim i pobedao.

LeBron James: "I love the NFL, but Christmas is our day." pic.twitter.com/aYGNODI5ud