OTVORIO DUŠU! Terzić otkrio šta mu je najveći san u Zvezdi

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izjavio je da je izgradnja novog stadiona njegov najveći san koji se tiče srpskog šampiona.

On je u intervjuu za "Mozzartsport" istakao da je novi stadion neminovnost.

- Moj najveći san je novi stadion, da ostavim nešto u amanet. Da to bude nasleđe ove uprave i moje nasleđe. Da se kaže da je Zvezda dobila stadion u ovoj eri. Sportska želja mi je da igramo Ligu šampiona, da se sudaramo sa najvećim klubovima. I sanjam da osvojimo Ligu šampiona - rekao je Terzić i dodao:

- Ubeđen sam da je Crvenoj zvezdi potreban novi stadion. I siguran sam da je to teg u daljem razvoju kluba. Ovaj stadion je nekada bio adaptiran, spreman za to vreme. Došle su nove generacije, novi ljudi, izrastaju novi Zvezdini fanovi. I traže drugačije uslove. Novi stadion bi pružio sasvim drugačiji doživljaj jedne fudbalske utakmice, komfor, sedišta, krov. Da ne mora čovek da pokisne na meču, da može da ruča, pojede hot-dog, da popije piće, vidi se sa dragim ljudima. To je nešto što je potrebno Crvenoj zvezdi, mora da gradi novi stadion. Ja ne znam da li ću to dočekati jer mi sada imamo razne planove, vezane za regulaciju i tako dalje. Sada da sve dogovorimo, ne može stadion da počne da se zida za godinu ili dve. Još četiri treba za izgradnju. Dakle, za šest godina ako danas počnemo, ja ću tada imati 64. Biću pred penzijom, ne znam da li ću uspeti, ali naslednicima ostavljam u amanet. I kada odem reći ću da je potreban novi stadion.

Govorio je i o "Marakani".

- Ne postoji klub u Evropi čiji navijači nisu vezani za istoriju, pa su dobili nove stadione. Mi smo svi vezani za istoriju srpskog naroda, ali ne možemo da živimo u uslovima kao pre 50 ili 100 godina. Ne možemo da živimo u kolibama, da se vozimo taljigama. Prosto, to je tako. Mi pravimo istorijske rezultate, ali nikog ne zanima domaća liga. Drugi razlog slabe posete je jačina takmičenja. Sve pobeđujemo sa 5:0 - poručio je Terzić.

Upitan je i da prokomentariše izjave predsednika Vojvodine Dragoljuba Zbiljića kada je reč o njegovoj ideji da dva puta pobedi Zvezdu u prolećnom delu sezone.

- Stvarno nisam čitao šta je izjavio dotični gospodin. Imao sam ovih dana neka posla, bio sam u Barseloni kod Laporte, pa smo pravili neke ozbiljne strateške planove. Nisam čitao, stvarno... Svako ima pravo da sanja, ali prvo mora da skoči da bi rekao hop. Ovo je mlaćenje prazne slame, te priče kako će neko nekoga da pobedi.

Autor: Dubravka Bošković