SALAH STIŠAVA EUFORIJU: Da ostanemo skromni i titula će doći u Liverpul

Mohamed Salah ove sezone igra briljantno, verovatno je najbolji fudbaler sveta u ovom trenutku, nosi Liverpul ka tituli šampiona Engleske, nakon sinoćne pobede nad Lesterom (3:1) lider Premijer lige ima sedam bodova više od drugoplasiranog Čelsija, uz meč manje.

Sjajni Egipćanin je na 25 mečeva ove sezone u svim takmičenjima postigao 19 golova, uz čak 15 asistencija.

Ako se uzme u obzir kako igra Liverpul, da Čelsi i Arsenal nisu konstantni, a da je Mančester siti u neviđenoj krizi, trebalo bi da desi ozbiljno čudo u nastavku Premijer lige pa da "redsi" ne uzmu titulu, prvu posle 2020. godine i četvorogodišnje dominacije Sitija.

"Osećam se danas drugačije nego pre pet godina. Tada mi je sezona bila posebna, jer su svi sanjali titulu. Naravno da želim titulu, svi je želimo. Ali, sada je najvažnije da ostanemo skromni, da nastavimo da pobeđujemo i nadam se da će onda i titula doći. Ali moramo da idemo meč po meč", rekao je Salah.

Sa druge strane menadžer Liverpula Arne Slot upozorava da nije prošla ni polovina sezone.

"Malo je postalo dosadno da posle svake utakmice pričamo koliko je titula blizu kad znamo koliko je mečeva preostalo do kraja. Mnogo timova ima veliki kvalitet, pogled na tabelu je ono što smo mi do sada zaslužili igrom i radom, ali do kraja moramo da odigramo 21 meč, zato nema ni tragova razmišljanja o nekom slavlju. Mnogo je izazova pred nama, pre dva meseca smo bili bod iza Mančester sitija i vidite šta se njima dogodilo, koliko nekoliko povreda, nedostatak sreće, suspenzije, mogu da se odraze na neku ekipu", upozorio je Slot.

Naredni meč Liverpul igra u nedelju protiv Vest Hema u Londonu.

