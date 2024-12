'JOKIĆU JE MUKA OD OVOG TIMA' Tužna scena na meču: Nikola sedi na klupi, gleda i ne veruje rođenim očima šta se dešava! Ovakvog ga nikada nismo videli!

Novi poraz Denver Nagetsa teško je pao srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Nikola ove sezone igra možda i najbolju košarku u svojoj karijeri, ali nema adekvatnu podršku saigrača. Somborac na svojim leđima nosi Denver od starta sezone. Trenutno su sedmi na Zapadu, a da nije Srbina verovatno bi bili na samom začelju tabele. Ukoliko se dogodi da MVP titula ne zavši u rukama reprezentativca Srbije, uprava Denvera biće glavni krivac za to, jer najboljem na planeti nije obezbedila adekvatnu pomoć.

Protiv Kavsa je dominirao na terenu, zabeležio 12. tripl-dabl u sezoni, ali džaba - ne može Nikola da izmisli toliko poena, koliko odbrana Denvera može da primi.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak Srbina, koji najbolje opisuje kako se Nikola oseća ove sezone i šta misli o igri svojih saigrača.

Dok su Mičel i družina punili koš Nagetsa, sedeo je na klupi, gledao i odmahivao glavo. Jasno se mogao videti očaj na njegovom licu.

Snimak je preplavio društvene mreže, a možda najbolji opis dao je "Bricks Center":

"Jokiću je muka od ovog tima."

Jokic is SICK of this team 😭 pic.twitter.com/dyx9zSQknn