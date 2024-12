'MOŽDA SMO SAMO UMORNI...' Jokić dominirao za prekid crnog niza, pa pred kamerom poručio: Podigli smo se, igramo kao im

Jokić je sjajnom partijom predvodio Nagetse do prekida kratkog niza od dva uzastopna poraza, a nakon meča je otkrio šta je odlučilo pobednika.

"Oni su definitivno drugačiji tim nego prošle godine. Imaju nekoliko novih igrača. Imaju iskustvo. Mladi igrači su igrali na kraju prošle sezone. Sada imaju više iskustva i igraju bolje. Imaju nov trenerski štab, i vidi se da igraju agresivno. Ne odustaju, što je dobra stvar", rekao je Jokić posle utakmice i dodao:

"Čini se da smo bili u linijama dodavanja. Bili smo agresivni. Gurali smo kroz njihove šeme. Skupljali smo skokove".

Odličan je bio i Džamal Marej.

"Mislim da je igrao stvarno dobro, s puno energije. Od kada se vratio nakon poslednje povrede, igra jako dobro. Ima dobru energiju. Pronalazi prednosti i koristi ih. Mislim da tako treba da igra".



Dobio je i pitanje o prekinutom nizu od dva poraza.

"Ne znam. Možda smo samo umorni, pa smo pronašli način da podignemo jedni druge i igramo kao tim".

