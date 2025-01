Srbin ispisuje istoriju svetske košarke: Nikola Jokić je uradio nešto što NBA još nije videla

As Denver Nagetsa Nikola Jokić nastavlja da piše istoriju u NBA ligi.

Nikola Jokić je prvi u NBA ligi koji je imao najmanje 15 poena, 15 skokova i 15 asistencija za 30 minuta ili manje. Neverovatno!

U pobedi Denvera protiv Atlante Nikole Jokić je zabeležio 14. tripl-dabl u sezoni - 23 poena, 7/15 za dva, 1/1 za tri, 6/6 slobodna bacanja, uz 17 skokova, 15 asistencija i blokadom za 30 minuta na parketu. Brojke koje se ne viđaju često za samo pola sata na parketu.



Takođe, došao je do sedmog najbržeg tripl-dabla u istoriji NBA. Za samo 20 minuta i 16 sekundi na parketu u meču protiv Hoksa došao je do 13 poena, 13 skokova i 10 asistencija. To je sedmi najbrži tripl-dabl u istoriji.

Rekord drži upravo Jokić sa 14 minuta i 33 sekunde, zatim slede Džim Taker sa 17 minuta, Rasel Vestbruk 17 minuta i 35 sekundi i 18 minuta i 43 sekunde, Luki Dončiću je bilo potrebno 18 minuta i 59 sekundi, a Viktoru Vembanjami 20 minuta.

Ko ima obraza neka kaže da Nikola Jokić niije zaslužio da bude MVP, pa će mu se svi smejati kao Entoniju Edvardsu, koji je pokušao da umanje sve što radi srpski centar u NBA ligi.

Autor: Snežana Milovanov