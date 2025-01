TUGA NA FESTIVALU! Mladi sportista iznenada preminuo: Svi u šoku, iz policije tvrde jednu važnu stvar

Hakarija VIlson, poznati MMA borac, preminuo je u 26. godini nakon što je prisustvovao jednom muzičkom festivalu.

Puno ime ovog mladog borca je Te Hakarija O Te Rangi Vilson i u profesionalnoj karijeri je imao učinak od četiri pobede i tri poraza.

Poslednju borbu je imao u oktobru 2024. godine, a policija je izdala saopštenje nakon njegove smrti koja je označena kao "iznenadna, ali ne i sumnjiva".

