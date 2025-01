Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od San Antonio Sparsa na domaćem terenu rezultatom 110:113, a tragičar meča bio je Nikola Jokić koji je prosuo napad za pobedu pri rezultatu 110:111.

Jokić je ušao u seriju driblinga i tražio što bolju poziciju, Viktor Vembanjama odigrao je sjajnu odbranu i nije mu dozvolio da šutne. Kada je video da nema gde, srpski centar pokušao je da vrati loptu nekom od saigrača, ali je bacio pravo u ruke protivniku koji je iz kontre stigao do konačnih 110:113.

Pogledajte kako je to izgledalo...

Wemby and the Spurs force Nikola Jokic into a turnover to effectively end the game pic.twitter.com/Fufbz3okWc