ALIMPIJEVIĆ O UROŠU PLAVŠIĆU: Svaka greška se plaća otkazom ili pritiscima!

Trener Bešiktaša, Dušan Alimpijević, govorio je novom pojačanju ekipe - srpskom reprezentativcu Urošu Plavšiću.

Plavšić je stigao u turski klub na pozajmicu iz Crvene zvezde.

Dušan je nakon sjajne sezone u Megi letos potpisao ugovor sa crveno-belima. Nažalost, nije opravdao velika očekivanja kluba sa Malog Kalemegdana, pa je poslat na pozajmicu.

"Mislim da smo napravili jako dobru stvar dovođenjem Uroša. Popunio nam je rupu koju smo imali u nedostatku centra od početka sezone. Čekali smo strpljivo u redu da se pojavi kvalitetan igrač i eto… Crvena zvezda je imala višak, nama je to bilo potrebno, zadovoljni smo jako poslom koji smo napravili" , rekao je Alimpijević za Mozzartsport.

Za Plavšića ima samo reči hvale.

"Ono što nudi Uroš sa svojim kvalitetima, nešto je što nema mnogo njih u Evropi. On je visok 216 centimetara i čovek koji se kreće jako dobro za svoju visinu. U odbrani može da ponudi sve opcije. To nam je bilo potrebno i to nam je doneo. Radi se o momku koji ima izvanrednu radnu etiku, trenira svaki trening na 100 odsto", kaže Alimpijević i dodaje:

"Evidentno je van fizičke forme, biće mu potreban još koji dan ili nedelja da uđe u ritam. Ali on je već dobio 16 minuta i odradio ih je vrhunski. Ispostavilo se da mi nismo isti odbrambeno sa njim i bez njega jer nama je falilo prisustvo takvog igrača u odbrani".

Plavšić nije uspeo da se izbori sa ogromnim pritiskom u Zvezdi.

"Ovde je drugačije. Ovde može i da se pogreši. Svestan sam da u evroligaškim timovima, ne samo u Crvenoj zvezdi, nego u svim evroligaškim timovima nema prostora za grešku igrača. Svaka greška se plaća ili otkazom ili nekim pritiscima… Ovde smo spremni da mu dozvolimo luft da može da pogreši kao i svaki igrač, na kraju krajeva kao i svako od nas, pre svih ja. Košarka je igra grešaka, a ono što je potrebno svakom igraču, naročito mladom igraču je da može da greši i uči iz grešaka", smatra Alimpijević.

