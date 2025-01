GODINE SU SAMO BROJ: Ronaldo postavio je još jedan rekord, evo i koji (FOTO)

Godine su samo broj kada je reč o Kristijanu Ronaldu. Portugalski fudbaler postavio je još jedan u nizu rekorda.



Kristijano Ronaldo je u četvrtak u pobedi Al Nasra nad Ahdudom od 3:1 realizovao penal i postao prvi fudbaler u istoriji koji je postigao gol u 24 uzastopne kalendarske godine.

Prvi gol na zvaničnim utakmicama postigao je 2002. godine, kada je igrao za lisabonski Sporting.



Kristijano Ronaldo će sledećeg meseca ući u petu deceniju života, 5. februara će proslaviti 40. rođendan, ali mu to ne smeta da nastavi da trese protivničke mreže.

Cristiano Ronaldo has now scored a goal every year for the past 24 years 😵🐐 pic.twitter.com/2uWdnDPKtB