Nikola Jokić i dalje bolestan! Denver se oglasio pred meč koji se igra u idealnom terminu za Srbiju

Nikola Jokić imao je dominantnu partiju protiv Bruklina, a posle meča, priznao je da se ne oseća dobro. Igrao je dok je još osećao posledice bolesti, oseća probleme i dalje. Zbog toga još nije stoprocentno sigurno da će igrati protiv Dalasa.

Denver je pred meč saopštio kakav je zdravstveni bilten. Navodi se da se očekuje nastup Nikole Jokića, ali je on i dalje pod terapijama.

Pod znakom pitanja su nastupi Džamala Mareja i Erona Gordona, pa bi njihovo odsustvo bilo veliki udarac za Dalas.

Bila bi velika šteta da Nikola Jokić ne igra ovaj meč, jer je u idealnom terminu za evropsku publiku, u nedelju u 21.00 po srednjeevropskom vremenu. Već nema Luke Dončića zbog povreda, pa svakako nema prilike da gledamo derbi dvojice prijatelja.

