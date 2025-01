Jeziva scena na terenu! Fudbaler Arsenala DOŽIVEO TEŠKU POVREDU: Posle ovog trenutka je ceo stadion zanemeo

Fudbaleri Arsenala i Mančester junajteda trenutno igraju meč u FA kupu, a u 40. minutu utakmica je završena za Gabrijela Žesusa koji je doživeo tešku povredu.

U samom finišu prvog dela igre, Žesus je sa leđa napao Bruna Fernandeša sa željom da prvi stigne do lopte, ali je tom prilikom nezgodno doskočio i doživeo povredu.

Po njegovom izrazu lica jasno je bilo da neće moći da nastavi meč, pa je u bolovima napustio teren, i to tako što su ga izneli na nosilima.

Kako se Žezus povredio pogledajte u priloženom video snimku:

Gabriel Jesus machucou feio nesse lance.



Saiu de maca com as mãos no rosto. pic.twitter.com/WxXnBVzxSO