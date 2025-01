SKANDAL! Hrvati divljali na Australijan openu 2025: Sudija u šoku, morala da preti navijačima (VIDEO)

Hrvatska je u jednom trenutku danas bila u centru pažnje na Australijan openu 2025, i to zbog ponašanja njenih navijača.

Naime, dok se igrao meč između Done Vekić i Harijet Dart, pristalice hrvatske teniserke bukom su ometale Britanku.

I to ne jednom.

Na kraju im je žena koja je sudija i finale olimpijskih igara (2012), i finala svih grend slemova u ženskoj konkurenciji (ali i čuveno finale Australijan opena 2023. kada se Novak Đoković trijumfalno vratio na tron u Melburnu nakon što je godinu dana bio deportovan) rešila da zapreti:

- Ako ne možete da razumete ono što vam pričam, onda ću opet morati da pozovem obezbeđenje (da vam prevede)! - rekla je Šveđanka i nešto dodala, što su pojedini razumeli kao psovku, a drugi, prosto, kao "dosta buke".

Evo i video snimka kako je svve to izgledalo, nakon što su hrvatski navijači slavili što Britanka pravi dvostruke servis greške:

