SJAJNI NIKOLA JOVIĆ OBORIO REKORD KARIJERE PROTIV LEJKERSA! Srbin blistao, ali uzalud - Majami je ipak doživeo poraz! (VIDEO)

Majami Hit doživeo je prethodne noći poraz od Los Anđeles Lejkersa 117:108, uprkos odličnoj partiji srpskog reprezentativca Nikole Jovića.

Srpski košarkaš oborio je rekord karijere na ovom meču - upisao je osam asistencija, što je njegov najbolji učinak u NBA ligi.

Nikola je za 32 minuta igre zabeležio 12 poena (2/4 za dva, 2/3 za tri, 2/2 slobodna bacanja), osam asistencija, četiri skoka i jednu blokadu. Imao je najbolji +/- indeks u ekipi - +3.

Nikola Jovic Tonight:



12 Pts

4 Reb

8 Ast

2 TO

+3

57 FG%

67 3P%

100 FT%



