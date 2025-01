NIKOLA JOKIĆ DOBIO NEOČEKIVANO PITANJE, PA SVE ŠOKIRAO ODGOVOROM! Iznenadićete se kada čujete ove reči! (VIDEO)

Nikola Jokić propustio je meč u kom su Denver Nagetsi poraženi od Hjustona, a na terenu nije bio zbog povrede desnog lakta. Ipak, Jokić je uspeo da se nađe u centru pažnje i to zbog interesantne ankete marketing tima Nagetsa.

Košarkaši Denvera dobili su pitanje koju pesmu slušaju pred start utakmice, a Nikola Jokić sve je iznenadio odgovorom.

- Ne, pošto ja uopšte ne slušam muziku... Nekada slušam muziku, ali ne slušam istu pesmu pred svaki meč - rekao je Jokić i krenuo ka svlačionici, a potom se okrenuo i dao iznenađujući odgovor te rekao da voli pesmu Kendrika Lamara "They Not Like Us".

Pogledajte kako je to izgledalo:

Mnogi su ostali iznenađeni odgovorom jer se zna da je Nikola Jokić ljubitelj domaće muzike, kako narodnjaka, tako i autora poput Đorđa Balaševića. Ipak, ovo nije prvi put da Jokić otkriva da voli Kendrika Lamara, pa je pre nekoliko nedelja uoči meča Denvera i Njujorka primećeno da Somborac i peva pesmu "They Not Like Us".

Autor: Jovana Nerić