OBJAVLJEN NOVI PRESEK! Jokić suvereno prvi, niko ne može da ga prestigne

Nikola Jokić i nakon trećeg preseka ima najviše glasova za predstojeći Ol-star meč.

Centar Denver Nagetsa je prvi u Zapadnoj konferenciji sa 2.924.436 glasova, a u leđa mu gledaju zvezde poput Lebrona Džejmsa, Kevina Durenta, Viktora Vembanjame, Entonija Dejvisa...

Kada je reč o bekovima na Zapadu, najviše glasova publike ima Šej Glidžis Aleksander, a potom Stef Kari, Luka Dončić, Kajri Irving, Entoni Edvards...

Sa druge strane, u Istočnoj konferenciji je i dalje na vodećoj poziciji Janis Adetokumbo sa 3.489.956 glasova, dok su iza njega Džejson Tejtum, Karl-Entoni Tauns, Paolo Bankero, Džejlen Braun...

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/FBGGd00GB2