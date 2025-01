Tuga u svetu sporta: Preminuo legendarni fudbaler

Legendarni fudbaler Mančester junajteda Denis Lou preminuo je danas u 84. godini života.

Lou je bivši škotski fudbaler i reprezentativac, a debitovao je 1956. godine za Hadersfild Taun, gde je proveo četiri sezone i odigrao 81 prvenstveni meč.

U klub koji će ga vinuti u same fudbalske zvezde, Mančester junajted stigao je 1962. godine. U Mančesteru je proveo jedanaest sezona svoje igračke karijere. Većinu vremena je bio standardni prvotimac. Igrao je na poziciji napadača, bio je jedan od najboljih strelaca ekipe.

“Whatever my club may be, Rangers will always be engraved on my heart because in so many ways Rangers are Scottish Football.”



