Đoković SVE PRIZNAO: Znam da sam takav, ali...

Novak Đoković je poznat po tome što sebi zna da da impuls kada mu ne ide onako kako želi, da nekada vikne, da se ohrabri, da stalno traži komunikaciju sa boksom, a u razgovoru sa srpskim novinarima u Melburnu posle trećeg kola Australijan Opena je otkrio da li se radi o perfekcionizmu ili o jačanju timskog duha.

- U nekim situacijama to nije konstruktivno. Ja sam toga svestan. Ali, ja sa tvojim timom pričam konstantno o tome, ali prosto kada se nagomila pritisak, tenzija koja se oseti, ja sam takav da želim da izbacim na neki način iz sebe ili transformišem u neku energiju koja će da mi pomogne da nastavim dalje i da se razbudim. To uglavnom dolazi iz tog izvora. Ja se sad žalim da ovaj pogađa linije, stvarno su pogađali linije u važnim trenucima. Al nije to sad, e vidi ga kako ovaj pogađa linije, nije to način kako ću da se spojim sa timom. Nije to baš tako i ne deluje da je to kontruktivno - rekao je Đoković, a onda nastavio:

- Ali za mene je to način da iskoristim taj kanal, filter, da to izbacim iz sebe. Ponekad to uradim previše i idem kontra sebe, ali to me sačinjava kao osobu, to je deo mog karaktera, živčan sam, znam da sam takav. Sa druge strane, to mi je verovatno pomoglo i da ostvarim sve ovo, jer mi je takva pokretačka i ludačka energija i snaga potrebna da se ponekad razbudim, da izbacim iz sebe tenziju. To je način da kanališem sve to - zaključio je Đoković.

Novaka očekuje duel osmine finala protiv Jiržija Lehečke i njegov susret ćemo gledati u nedelju.

Autor: Snežana Milovanov