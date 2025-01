Partija sezone Tristana Vukčevića: Radio je ono po čemu ga Grobari najbolje znaju

Nekadašnji košarkaš Partizana, Tristan Vukčević, sada je već redovni igrač filijale Vašington Vizardsa u Razvojnoj ligi, u ekipi Kapital siti Go Go, gde je prethodne večeri zabeležio izvanrenu partiju.

U utakmici protiv Delaver Blu Koutsa je upisao partiju sezone i pomogao svom timu da na kraju slavi rezultatom 125:110.

Na terenu je proveo 23 minuta, igrajući na poziciji centra, te je ubacio 20 poena i uhvatio tri skoka.

