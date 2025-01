SINER NAPRAVIO HAOS - MORALI SU DA PREKINU MEČ! Neverovatna scena na Australijan openu!

Neverovatna scena viđena je na meču između Janika Sinera i Holgera Runea.

Početkom četvrtog seta meč je prekinut iz kranje bizarnih razloga.

Pri rezultatu 2:1 u setovima, u korist Sinera, i 1:0 u četvrtom setu, Jank je snažno pogodio lopticom konstrukciju mreže i "polomio" je. Udario je u kameru na mreži i napravio haos.

Oštetila se mreža i podloga, pa su organizatori bili prinuđeni da prekinu meč dok ne reše problem.

Very strange interruption in play as the net hook is broken while umpire was trying to refix the net. They are trying to get a new hook into the hole & it may take a while. Who does this break help- #Sinner or #Rune? Jannik who won the 3rd set has had his momentum broken.… pic.twitter.com/l4kFJRaNaF