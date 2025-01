Oglasio se novinar koji je vređao Đokovića i Srbe: Naučio napamet šta da kaže, tek sad će izazvati gnev

Australijski novinar Toni Džouns, zbog kog je Novak Đoković zapretio bojkotom intervjua, oglasio se i "ponudio izvinjenje". Teško da će Đoković biti zadovoljan posle ovih reči.

Srpski teniser Novak Đoković zapretio je bojkotom intervjua na Australijan openu zbog groznih komentara australijskog novinara Tonija Džounsa. Obraćajući se na televiziji "Kanal devet", Džouns je ismevao srpske navijače i Đokovića, a zbog toga je Nole digao glas i rekao da se više neće obraćati dok ne dobije izvinjenje.

Sada se Džouns oglasio, ali teško da se to može nazvati izvinjenjem. Zapravo, uključio se u jutarnji program svoje televizije gde je napamet ispričao naučeni tekst i rekao da što se njega tiče - ceo slučaj je završen.

Nijednog trenutka Toni Džouns nije rekao da se izvinjava Đokoviću, nego da se "izvinjava ako su njegove reči protumačene kao nepoštovanje". Sve vreme insistirao je na tome da se šalio i da nije u prvi mah shvatio da je time ikoga uvredio, a da se sa Đokovićevim timom inače čuo 48 sati čim je saznao da je njegova izjava napravila buru na društvenim mrežama.

Istakao je takođe da mu je najviše žao što je upotrebio reči da "Novaka treba izbaciti", svestan da mu je to najviše od svega najviše zasmetalo zbog toga što može da se stavi u kontekst deportacije iz Australije 2022. godine.

Evo i čitave izjave Tonija Džounsa koju je izdiktirao u mikrofon svoje televizije:

Videćemo kako će Novak Đoković reagovati na ovo "izvinjenje Tonija Džounsa" i njegove televizije, koja je inače izazvala gnev i srpske zajednice u Australiji.

