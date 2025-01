Ćirković: Ambicije su nam da osvojimo sva tri trofeja ove godine!

Rukometaši Partizan AdmiralBet-a u Staroj Pazovi bruse formu za drugi deo sezone. Izabranike Đorđa Ćirkovića počev od sledećeg meseca očekuje borba na tri fronta - najpre četvrtfinale Kupa prof. dr Branislav Pokrajac sa Dubočicom u Leskovcu (5. februar), zatim susret sa Vranjem u okviru Super rukometne lige (8. februar), a onda i dvomeč sa grčkim Diomidis Argusom u osmini finala Evrokupa.

Partizan AdmiralBet se sa grčkim predstavnikom dogovorio da se obe utakmice odigraju u Beogradu, a kao termini su određeni 15. i 16. februar, oba meča sa početkom u 18 časova. Do početka zvaničnih takmičenja crno-beli će krajem januara odigrati četiri prijateljske utakmice - dve u okviru memorijalnog turnira ,,Trofej Vuk Roganović” i dve sa temišvarskom Politehnikom. Na pripremama o budućim poduhvatima rukometnog kluba Partizan, pričali smo sa trenerom Ðordjem Ćirkovićm.

- Trening centar FSS ima najbolje uslove za pripremu sportista na Balkanu, tako da nam to olakšava da realizujemo sve što smo zamislili za ovaj pripremni period. Za nas je 2024. godina bila vrlo uspešna i kao veliki klub želimo da 2025. bude još bolja. Prošla je ta decenija gde se samo igra, a ništa ne osvaja. Sviđa mi se atmosfera u kojoj radimo i ambicije da se osvoje sva tri trofeja ove godine, bez obzira na to da li su ciljevi realni. U ovom pripremnom periodu odigraćemo četiri relativno jake utakmice. U okviru memorijala ,,Trofej Vuk Roganović” se u polufinalu sastajemo sa Ohridom, a dan kasnije igramo meč za konačan plasman. Za 31. januar i 1. februar smo zakazali dvomeč sa Politehnikom i dobro je što ćemo igrati utakmice dan za danom, jer će to biti dobra priprema za Grke. Uspeli smo da se dogovorimo sa Diomidisom da oba susreta odigramo u Beogradu i to nam umnogome olakšava situaciju, jer bi nam putovanje dodatno komplikovalo već dovoljno zgusnut raspored. Zahvaljujem upravi što je uspela da postigne takav dogovor, jer na taj način čuvamo ekipu. Ako budemo napredovali po nekom planu, mart i april će biti pakleni - rekao nam je trener, dok je pivot Partizana Ivan Mićić istakao koliko napora je uloženo u sve.

- Shodno ciljevima, takav je i rad. Jako se trenira i vrlo je naporno, ali se to radi da bi se posle lakše igralo. Poprilično monotono provodimo dane - trening, hrana, odmor i spavanje, ali i odlična prilika za upoznavanje. Nema puno prostora za slobodno vreme, tako da međusobno razgovaramo i družimo se. Stvarno nismo mogli da poželimo bolje uslove za rad, smeštaj i oporavak. Ovde je i ženska odbojkaška reprezentacija, kao i kamp Fudbalskog saveza. Što se tiče ambicija i izazova koji predstoje, želimo da nastavimo tamo gde smo stali, da pobeđujemo. Tempiraćemo najbolju formu za maj, ali svakako pre toga imaćemo jako bitne i teške mečeve u Evropi i domaćim takmičenjima. Prijateljske utakmice će biti odlična uvertira za drugi deo sezone, tako da nastavljamo da radimo punom parom i sa najvišim ambicijama - rekao nam je rukometaš.

Autor: Dubravka Bošković