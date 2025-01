UŽIVO NA PINK.RS! ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Španac vraća brejk! Novak je u novom problemu!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz odigraće svoj meč četvrtfinala Australijan opena u od 10.30, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog susreta možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Pink.rs.

TOK MEČA

3:2 - Alkaraz vraća brejk

Karlos Alkaraz vratio je brejk i bacio Novaka u novi problem. Ovaj gem obeležio je Alkaraz, kako igrom, tako i raspravom sa sudijom. Žalio se Španac na vreme koje Novak koristi za prvi servis i smatrao je da prekoračuje dozvoljeno, a posle toga stigao je do brejka.

3:1 - Odličan gem za Alkaraza

Karlos Alkaraz odigrao je odličan gem i osvojio ga sa nulom.

3:0 - Uz dosta muka - potvrda brejka!

Mučio se Novak, ali uspeo da potvrdi brejk!

12:24

2:0 - Bravo, Nole!

Đoković stiže do brejka na startu drugog seta!

12:18

1:0 - Siguran početak drugog seta za Novaka

Đoković osvaja prvi gem drugog seta sa nulom!

4:6 - Alkaraz osvaja prvi set

Karlos Alkaraz osvojio je prvi set! Brine i povreda zbog koje je Novak morao da zatraži lekarsku pomoć. Šta će se desiti u nastavku meča ostaje da se vidi.

12:13

Đoković se vratio na teren

Novak se vratio na teren, a Alkaraz servira za osvajanje prvog seta!

12:10

Novak zatražio pomoć lekara

Đoković je pretrpeo brejk u finišu prvog seta, pa zatražio pomoć lekara. Napustio je teren u bolovima, videćemo da li će se oni rešiti posle medicinskog tajm-auta.

4:5 - Brejk Alkaraza

Katastrofa za Novaka! Alkaraz stiže do brejka u finišu prvog seta!

11:55

4:4 - Alkaraz uzvraća

Ne da Đoković svoj servis, ali ne da ni Alkaraz svoj! Gledaćemo dramu u finišu prvog seta!

11:50

4:3 - Novak siguran

Đoković je siguran na servisu i ponovo vodi!

11:47

3:3 - Nastavlja se rezultatska klackalica

Karlos Alkaraz osvaja gem na svoj servis tako da se rezultatska klackalica nastavlja.

3:2 - Serija Alkaraza prekinuta

Novak je uspeo da osvoji svoj servis gem i prekine seriju Karlosa Alkaraza.

2:2 - Siguran servis gem za Alkaraza

Karlos Alkaraz odigrao je siguran gem na svoj servis i izjednačio na 2:2.

11:33

2:1 - Alkaraz vraća brejk!

Novak je krenuo furiozno, Karlos momentalno uzvratio. Gledaćemo rovovsku borbu u Melburnu!

11:28

2:0 - Brejk!

Brutalan početak Novaka Đokovića. Mladi Španac ne zna šta ga je snašlo, Đoković već vodi sa 2:0!

11:22

1:0 - Novak uzima prvi gem na meču!

Krenuo je Novak silovito, stigao do 40:0, ali je Alkaraz uzvratio sa dva poena. Ipak, prvi gem ide u ruke Đokoviću.

11:13

Novak i Karlos izašli na teren

Novak Đoković i Karlos Alkaraz izašli su na teren.

10:59

Teniseri će uskoro na teren

Arina Sabalenka savladala je Anastasiju Pavljučenkovu sa 2:1 u setovima, te su se stekli uslovi da Novak Đoković i Karlos Alkaraz izađu na teren. Meč bi uskoro trebalo da počne.

10:21

Početak meča kasni

Početak meča Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza neće početi na vreme zbog susreta u konkurenciji dama. Sabalenka i Pavljučenkova igraju dramatičan meč koji je ušao u treći set i Novak i Karlos će na teren tek kada dame završe.

10:07

Veliki broj Novakovih navijača

Novak Đoković imaće veliki broj navijača na ovom meču što se može videti i po fotografijama iz Melburna.

9:39

Novakov trening

Novak je odradio i poslednji trening pred meč protiv Alkaraza

9:37

U polufinalu - pakao

Pobednika meča Đoković - Alkaraz u polufinalu Australijan opena čeka pakao. Nemac Aleksander Zverev opravdao je ulogu favorita, srušio je Tomija Pola sa 3:1 i plasirao se u završnicu, te će Novak i Karlos imati jako težak zadatak da stignu u finale grend slema u Melburnu.

9:36

Španac favorit

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide Karlosu Alkarazu. Kvota na pobedu Španca iznosi 1,50 dok je na trijumf Đokovića 2,75.

9:34

Put ka četvrtfinalu

Novak Đoković je na putu ka četvrtfinalu Australijan opena savladao Basavaredija (3:1), Fariju (3:1), Mahača (3:0) i Lehečku (3:0), dok je Karlos Alkaraz bio bolji od Ševčenka (3:0), Nišioke (3:0), Boržesa (3:1) i Drejpera (predaja pri rezultatu 2:0).

9:23

Osmi okršaj

Novak Đoković i Karlos Alkaraz odmerili su snage na sedam zvaničnih međusobnih mečeva i trenutno srpski teniser vodi sa 4:3 u pobedama. Poslednji meč Đoković i Alkaraz odigrali su u finalu Olimpijskih igara kada je Novak stigao do istorijskog zlata. U Australiji do sada nikada nisu igrali.

Djokovic had to applaud this get from Alcaraz 👏#AusOpen pic.twitter.com/J7V9Bdj0EH