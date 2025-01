ISPLIVAO SNIMAK - POGLEDAJTE ŠTA JE ALKARAZ RADIO PRED MEČ SA NOVAKOM! Španac stavio slušalice i napravio šou u svlačionici!

Nadamo se da će mu Novak pokvariti raspoloženje...

Bio je sjajno raspoložen Karlos Alkaraz pred start četvrtfinalnog okršaja sa Novakom Đokovićem.

Na društvenim mrežama pojavio se zanimljiv snimak iz svlačionice slavnog Španca. Stavio je slušalice na uši i u stilu pravih fudbalskih majstora "pimplovao" lopticu. Nakon toga usledio je i slavljenički ples.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pre-match vibes from Carlos Alcaraz! Just moments away from the start of the #AusOpen quarterfinals.



Who are you backing – Novak Djokovic or Carlos Alcaraz? 🏆🎾#tennis #australianopen pic.twitter.com/JR5mBc4IOe