OGLASIO SE KARLOS ALKARAZ: Španac otkrio stanje sa povredom pred turnir u Madridu

Španski teniser Karlos Alkaraz bio je prinuđen da zbog povrede otkaže učešće u Monte Karlu i Barseloni, ali čini se da će nastupiti u Madridu.

Trenutno treći reket planete je imao problema sa podlakticom zbog kojih nije bio u stanju da nastupi na pomenutim turnirima.

Ipak, situacija je sada dosta bolja i Alkaraz će igrati u "magičnoj kutiji".

- Imao sam dobar trening juče, dodao sam još intenziteta danas i ruka je dobro odgovorila - rekao je 20-godišnjak iz Mursije.

Podsetimo, on je slobodan u prvom kolu, dok će u drugom igrati protiv pobednika meča Aleksander Ševčenko - Artur Riderkneš.

Alkaraz je dvostruki uzastopni šampion Madrida. On je titulu u prestonici Španije ostajao 2022. i 2023. godine.

