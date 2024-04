ŠOK U MONAKU! Alkaraz odustao od turnira dan pre svog meča: Evo šta to znači za Đokovića

Karlos Alkaraz je odustao od Mastersa u Monte Karlu! Iznenadna odluka šokirala je teniske ljubitelje, a španski teniser je na svom Tviteru objasnio da je pokušao da se oporavi, ali nije uspeo.

Alkaraz nije igrao u Monte Karlu ni prošle godine, a ovo odustajanje može da pogoduje Novaku Đokoviću, jer je Alkaraz bio na njegovom putu do potencijalnog finala i trebalo je da igraju u polufinalu.

Takođe, Alkaraz ostaje bez potencijalnih 1.000 poena, u slučaju osvajanja turnira, pa je Novaku olakšana odbrana 1. mesta tokom sezone na šljaci.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI