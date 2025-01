'Mnogi sumnjaju u mene ceo život': Brutalne reči Đokovića na konferenciji pred srpskim novinarima (VIDEO)

Najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković, imao je epsku bitku sa Karlosom Alkarazom, koju je rešio u svoju korist sa 3:1 i zakazao je duel protiv Aleksandera Zvereva u polufinalu.

Posle konferencije na engleskom za strane medije, gde je pričao o pobedi i kako je preokrenuo duel sa Alkarazom, ali i o povredi koja ga brine, Novak se obratio i srpskim novinarima.

Nole je istakao da je sigurno i njegovo iskustvo i to što je u prošlosti imao situacije gde je bio povređen, pa je uspevao to da prevaziđe, pomoglo da dođe do preokreta.

- Ima, sigurno i tog uticaja. Tog nekog iskustva kako se postaviti u toj situaciji koja nije idealna i nije poželjna. U drugom setu kad sam se vratio sa medicinskog tajmauta, gledao sam da samo ostanem u meču. Da držim svoj servis i nekako pokušam da u presudnim trenucima njega nateram na grešku ili da odigram udarac bolje od njega. Što se i dogodilo u tom 10. gemu drugog seta sam ga brejknuo sa nulom i osvojio drugi set. U tom nekom periodu su i medikamenti i razni "painkilleri" počeli da deluju i sredinom trećeg seta sam se mnogo bolje kretao, imao sam više samopouzdanja i slobode u svoje kretanje i manje bola. Mnogo manje je tada prisutan bio bol, iako je bio prisutan tokom celog meča. Bilo je tu svega i svačega. Mislim da je odigrao isto na jako visokom nivou i ja sam morao da se borim u 4. setu na sve načine da zadržim taj brejk prednosti.

- Iskreno, možda je on imao malo sreće u tom neverovatnom reliju na 4:2 za dupli brejk, pogodio je par puta liniju iz neke odbrane, a onda sa starijim loptama protiv vetra horor gem za mene da zadržim servis. Ne iznenađuje me da smo odigrali ovakav meč, sa njim je uvek neka drama, neka borba, neka neizvesnost, ovog puta isto... Veoma sam ponosan na sebe i to što sam u ovim okolnostima izdržao da pobedim jednog od najboljih na svetu i način na koji sam to uradio. Mnogo znači mentalno i emotivno i meni. Mentalno i emotivno mi neće uopšte biti problem za petak, ali videćemo fizički, da saniram to što imam. Zabrinut jesam, ali imam dodatan dan bez meča tako da ću svaki sat maksimalno iskoristiti u danu i noći da se spremim za taj meč - rekao je Novak.

Upitan je i kako teče oporavak posle ovako iscrpljujućeg meča.

- To je adrenalin veliki. Nije lako zaspati posle ovakvih mečeva. Svaki noćni meč koji sam igrao sam otišao da spavam u 2 - 3 ujutru, sada verovatno kasnije, jer postoji nekoliko sati rada na oporavku sa Miljanom. Nepohodno je sad odmah, dok je vruće, da se proceni situacija i da se što više uradi u što kraćem periodu. Imam nekog iskustva sa tim iz 2023. pogotovo, a i 2021. je ovde u Australiji isto bila drama sa povredom - 2021. od trećeg kola, a 2023. ceo turnir. Znam šta nam je činiti. Pokušaćemo sa tim nekim protokolom oporavka da mene dovedemo u poziciju i stanje gde sam dovoljno spreman da mogu da igram polufinale. To mi je glavna briga i prioritet, da dovedem sebe u stanje fizičko da mogu da igram.

Nole je upitan i koliko mu je ovakva pobeda bila bitna zbog sumnji mnogih da više ne može da igra protiv Sinera i Alkaraza.

- Mnogi ljudi sumnjanju -- sumnjaju ceo život, celu moju karijeru me to prati. Ljudi konstantno pokušavaju da me ponište i stvari koje sam uradio. To je jednostavno deo karijere i života profesionalnog sportiste koji je jako uspešan. To dodatno zbog mene i moje situacije, odakle dolazim i milion nekih drugih stvari i razloga. Ali, nije to nešto što mene obeshrabri, naprotiv! Mene to dodatno motiviše da dokažem ljudima da i dalje mogu da pobeđujem na najvećoj sceni, najvećim turnirima najbolje na svetu. To sam i danas dokazao. Idem dalje, nije ovo kraj turnira. Nadam se najboljem, polufinale, biće verovatno još i teže protiv Zvereva. Da bih osvojio turnir verovatno ću morati da pobedim trećeg, drugog i prvog na svetu. Dobro, naprotiv -- to je motiv više. Ja se nekako radujem svim izazovima. Zbog ovakvih mečeva i okolnosti i prilika ja se i dalje bavim profesionalno tenisom, tako da... Stavio sam sebe u poziciju da sam u zadnja četiri na mom najuspešnijem Grend slemu, tako da - videćemo - zaključio je Novak.



Autor: Jovana Nerić