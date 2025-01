MANČESTER SITI DOVEO 3 NOVA POJAČANJA: Gvardiola konačno ima rešenje za derbi sa Čelsijem

Trener mančester sitija Pep Gvardiola je utakmicu protiv Čelsija i meč poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona protiv Klub Briža, označio kao finale za Mančester siti.

Tri nova pojačanja su potpisala za Siti ove nedelje, a to su Vitor Reiš, Abdukodir Husanov i Omar Marmuš. Oni će biti u sastavu za derbi protiv Čelsija, koji je na programu u subotu.

- Razlog zašto smo potpisali Marmuša je taj što prošle sezone nismo mnogo radili na tržištu zbog izuzetnog kvaliteta tima. Očekivali smo da ćemo to uraditi za tri do četiri meseca, ali s obzirom na broj povređenih igrača koje smo imali, klub je prepoznao njegov kvalitet i potencijal, pa smo zato to uradili sada. I sva trojica igrača biće u sastavu za utakmicu sa Čelsijem. Nemamo dovoljno fudbalera - rekao je Gvardiola.

Gvardiola je istakao da su Vitor, Husanov i Marmuš perspektivni igrači, koji će ojačati tim uprkos nekim izazovima.

- Vitor je mlad i ima ogroman karakter. Potrebno mu je vreme. Pošto je ovde sa nama, naravno da može da startuje. Husanov je već navikao da igra protiv jakih i brzih igrača u francuskom prvenstvu. Međutim, on još uvek ne govori mnogo engleski, tako da će komunikacija biti jedna od situacija sa kojima moramo da se nosimo. Mislim da će se Marmuš brzo prilagoditi. Oni će nas učiniti jačim i gotovo sam siguran da je klub izabrao ove perspektivne igrače sa mišlju o budućnosti, za mnogo godina unapred - rekao je Gvardiola.

