HITNO OGLAŠAVANJE NOVAKA ĐOKOVIĆA! Objavio OVU fotografiju i poslao jasnu poruku svima koji su sumnjali u njegovu POVREDU

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković povukao se sa Australijan opena u polufinalu predajom posle prvog seta meča sa Aleksanderom Zverevim, koji je izgubio u dramatičnom tajbrejku nakon 80 minuta igre, a sve zbog povrede.

Tu povredu doživeo je na meču sa Karlosom Alkarazom u četvrtfinalu, a danas je na Iksu objavio fotografiju snimka povrede.

- Mislio sam da samo ovo ostavim ovde za sve "eksperte" za sportske povrede - napisao je Đoković.

Kako se može videti na samom snimku, postoji jasno napuknuće i ostaje da vidimo koliko će to vremena biti potrebno da se sve to regeneriše.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB