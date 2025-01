Luka Jović hteo da se proslavi, a onda izbio skandal: Neverovatne scene na utakmici Milana

Milan je pobedio Parmu 3:2 golovima u sudijskoj nadoknadi, ali se posle utakmice najmanje priča o tome.

Milan je pobedio Parmu 3:2 spektakularnim preokretom na stadionu San Siro, preokretom u poslednjim trenucima i u tenziji unutar domaćeg tima koja je trajala i nakon završetka meča.

Uz zapažen nastup srpskog štopera Strahinje Pavlovića za Milan od početka do kraja meča, a u završnici i uz doprinos Luke Jovića, roso-neri su ostvarili jednu od najemotivnijih pobeda ove sezone, posle koje su se na terenu posvađali trener Seržo Konseisao (50) i kapiten Davide Kalabrija (28).

Bilo je toliko napeto da je između njih dvojice moralo da stane nekoliko igrača Milana, sve u cilju da ne izbije tuča pred celim stadionom. Pogledajte tu situaciju:

Here is the video of Conceicao and Calabria arguing with each other pic.twitter.com/tu7PwCsJoB