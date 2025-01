Jokićeva noć za pamćenje: Zakucao 5 puta protiv Čikaga, novi tripl-dabl malo za pobedu (VIDEO)

Novi tripl-dabl Nikole Jokića i nije neka vest, jer smo to navikli da gledamo od strane srpskog košarkaša! Međutim, ono što je uradio ove noći kada su u pitanju zakucavanja zauvek će ostati upamćeno!

Denver je u neverovatnoj drami poražen od Čikaga rezultatom 129:121 , a Jokić je, verovali ili ne, na ovoj utakmici imao čak PET zakucavanja.

Za nekog drugog igrača u NBA ligi to možda ne bi bilo iznenađenje. Ali, Jokić je nadasve poznat kao košarkaš koji ne voli da zakucava i koji uglavnom traži neka druga rešenja.



Na kraju je imao i 33 poena, 14 asistencija i 12 skokova, te je tripl-dabl zaokružio sredinom poslednje četvrtine - u situaciji kada je Denver hvatao priključak.

A malo je falilo da ga uhvati, nakon što se domaćin odlepio na 111:101. Džamal Marej je pogodio za 114:118, zatim i Majkl Porter za 121:124, da bi Zak Lavin na 1.10 do kraja pogodio trijku za +6 Bulsa (127:121) i tako odbio poslednji napad.

Gde se sve raspalo za Nagetse?

Dvocifrena prednost u trećoj četvrtini (+10) nije im bila dovoljna, dok je Jokić peti put zakucao na meču za rezultat 95:95.

Nikola Jokic with his 5TH DUNK (you read that right) of the night is a ferocious one 😤



The 5 dunks are a new career-high for The Joker!pic.twitter.com/EynjJcfK4y