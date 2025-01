'ZAMISLITE DA JE ĐOKOVIĆ TO URADIO' Čuveni fudbaler komentarisao jedan od najvećih skandala u istoriji tenisa

Čuveni engleski fudbaler Met Le Tisije, svojevremeno i repezentativac te zemlje, ponovo je govorio o slučaju Janika Sinera koji se nalazi u procesu istraživanja kada je u pitanju doping!

Le Tisije je živa legenda Sautemtona, igrao je za ovaj klub 16 godina, dok trenutno radi kao sportski analitičar. A jedna od tema koju je obrađivao jeste pomenuti Siner i njegov trijumf na Australijan openu.

- Zamislite da je Đoković pao na doping testu i nakon toga osvojio Australijan open dok je istraga još uvek u toku. Mislite li da bi imao istu pokrivenost mejnstrim medija? Ne mislim ni ja - poručio je Le Tisije.

Imagine Djokovic had failed a drugs test and then won the Australian open while the investigation is still ongoing, do you think he would have had the same fawning coverage from mainstream media? No, me either