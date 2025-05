Na aftere može da zaboravi: Anđela otkrila kakve zabrane će uvesti Gastozu nakon Elite! (VIDEO)

Da li će im ovo poljuljati odnos?

U toku je još jedna debata, a današnja tema je kako društvene mreže utiču na ljubomoru u vezama. Anđela Đuričić priznala je da je bila jako ljubomorna i da je detaljno uhodila.

- Što se tiče mreža ja sam ranije bila toliko ljubomorna, pogotovo dok je postojala opcija da se prati ko je šta lajkovao. Ja sam potajno istraživala jer me je bilo glupo da pitam jer bi ispalo da sam nesigurna u sebe. Nikad nisam uzela telefon, ali dvoumila sam se kad spava. Bilo bi mi žao mene da budem takva jadnica i da uzimam telefon. Prevazišla sam to i shvatila da nema potrebe da nekog gleda pored mene. Shvatila sam da su lajkovi budalaština i to iz ličnog iskustva jer ja prva to ne radim. Posle rijalitija se nikad nisam pratila sa partnerom jer nisam želela da se provali i to mi ništa ne predstavlja - govorila je Anđela.

- Da li će Gastoz morati da otpraćuje bivše žene? - pitao je Marko.

- Ne. Moj bivši nema koga nije pratio. Ako je tebi bolje da pijan šalješ poruke ili ako ti je bolja neka druga sa Instagrama idi jer smatram da vredim više od toga. Nikad se nisam upoznala sa partnerom preko Instagram i da odem na slepo da se vidim. Mi smo pričali o tome i kad vidim kakvi su mu odnosi sa drugaricama neću imati problem da lajkuje. Ja sam njemu rekla da će aftere da zaboravi jer ću da budem domaćica ako ih bude. Sa lajkovima nemam problem - rekla je Anđela.

- Da li će da te iskompleksira ako bude lajkovao s*sate? - upitao je Đedović.

- Ne mislim da moram da se dograđujem da moram da se svidim. Smatram da sam ovakve savršena - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić