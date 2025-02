Morbidno! Pistorijus izrešetao devojku pre 12 godina, a sad je u vezi s njenom dvojnicom

Nekadašnji paraolimpijski šampion Oskar Pistorijus (38), koji je odslužio devet godina zatvora, od ukupno 11 na koliko je osuđen, zbog ubistva svoje devojke Rive Stenkamp 2013. godine, sad uživa sa njenom dvojnicom, novom devojkom, Ritom Grejling (35).

Prošlo je 12 godina od kako je Oskar Pistorijus šokirao svet kada je ubio tadašnju devojku. Pušten je na uslovnu slobodu posle devet godina i živi u raskošnoj vili u Pretoriji, a koja vredi više miliona funti i pripada njegovom stricu.

Snašao se Pistoriju, njegova nova devojka Rita Grejling (35) je ćerka milionera, koji su inače godinama prijatelji porodice Pistorijus. NeimenovaN izvor je nedavno za Dejlimejl rekao da je Pistorijus opčinjen novom devojkom koja izuzetno liči na Rivu, koju je ubio. Takođe, nekadašnji paraolimpijski šampion planira venčanje i decu sa novom devojkom.

- Dok je pio kafu, sakrio se ispod suncobrana jer se oseća neugodno kad ga neko vidi. Ali govorio je o tome kako želi da ima ženu i decu - rekao je izvor.

Članovi Pistorijusove porodice prate Ritu na društvenim mrežama, uključujući njegovog brata Karla kao i ujaka Lea. Vezu Oskara u Rite osudila je porodica ubijene Rive Stenkamp, njena majka Džun rekla da je zabrinuta za sigurnost bilo koje žene koja dođe u kontakt s njim.

- Ne razumem kako ona ne vidi crvenu zastavu oko njega jer on još uvek ima problema sa živcima, još uvek ima napade besa. Trebalo je da bude pod kontrolom besa dok je bio u zatvoru i u jednom trenutku sam ga sprečila da izađe jer nije prošao lečenje. Tada mi je pokazao da još uvek ima problema s napadima besa. On je još uvek opasan za žene. Riva ga je poznavala samo tri meseca i završila u grobu, a on nikada nije priznao svoj zločin - ispričala je Džun.

To nije sve, navodno Pistorisju pokušava da se vrati u formu.

- TreninG je za njega uvek bio veoma važan. Zna koliko je bitno održavati formu i ostati zdrav. Kad je izašao iz zatvora, bio je sena samog sebe. U prvim danima bio je iscrpljen, psihički i fizički. Sad mu je mnogo bolje - rekao je Mark Vilijams Tomas, detektiv koji je postao televizijski voditelj i koji je u kontaktu s Pistorijusom.

Pistorijus je u Stenkampovu ispalio četiri metka, a kao otežavajuću okolnost sud je naveo to što paraolimpijac nije ispalio hitac upozorenja. Prvobitno je osuđen za ubistvo iz nehata i dobio je petogodišnju zatvorsku kaznu, ali je Apelacioni sud potom preinačio presudu i osudio ga za ubistvo. On je 5. januara 2024, napustio zatvor u Pretoriji, u kome je bio od 2016. godine.

