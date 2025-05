SRPSKA TENISERKA SA NOVIM TIMOM IDE NA ROLAN GAROS! Ovo je novi trener Olge Danilović, evo zašto je baš njega izabrala!

Srpska teniserka Olga Danilović spremna je za Rolan Garos, a u njenom "boksu" sedeće novi trener.

Ona je pre dva meseca okončala saradnju sa Aleksom Garsijom Senzanom.

“Nije bio nikakav problem, samo smo došli do zaključka da je možda bolje da sad prekinemo. Imali smo lepu saradnju godinu dana i napravili lepe uspehe. U Rimu je sa mnom bio novi-stari čovek, to je Pepo (Klavet), kao i fizioterapeut Mladen. Sa Pepom radim već dve i po godine, on je glavni, da tako kažem”, rekla je Danilovićeva za "Sport klub".

Klavet trenira Karena Hačanova, a uz Olgu će na Rolan Garosu biti Damjan Peterlin.

“On je bio sa mnom i u Ruenu (porazu u finalu od Svitoline), biće i ovde. Tek smo počeli, ne bih zato više o toj temi govorila. Nikada nisam volela da svoj tim izlažem bilo čemu – mi smo tim i neke stvari držimo privatno. Prosto ne volim to, oduvek”, dodala je srpska teniserka.

Peterlin je radio Lucijom Ćirić-Bagarić, kao i sa Milijom Poljičkim, nekada juniorskim vimbldonskim šampionom.

Autor: A.A.