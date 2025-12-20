CRNO-BELA DOMINACIJA: Partizan ubedljivo preko Zvezde do finala Kupa!

Futsaleri Partizana potvrdili su vrhunsku formu i u polufinalu Kupa Beograda savladali ekipu Crvene zvezde rezultatom 6:1. Jesenji šampion nije ostavio nimalo prostora večitom rivalu, zakazavši borbu za trofej u velikom finalu.

Silovit start i kontrola meča

Crno-beli su od samog starta nametnuli svoj ritam. Već u 5. minutu Ramić načinje mrežu rivala, da bi samo pet minuta kasnije svojim drugim pogotkom duplirao prednost. Kada je Stanojević u 12. minutu pogodio za 3:0, bilo je jasno da Partizan potpuno kontroliše situaciju na terenu.

Iako je Zvezda pokušavala da se vrati u meč, odbrana Partizana bila je na visini zadatka sve do same završnice, kada je usledila nova serija golova.

Finiš u znaku Jovanovića i Krasnića

U drugom poluvremenu, koncentracija crno-belih nije popuštala. Jovanović je golovima u 34. i 37. minutu otklonio svaku sumnju oko pobednika, dok je tačku na ovu sjajnu predstavu stavio Krasnić u 39. minutu za konačnih 6:1.

Put ka trofeju: Finale u nedelju

Kao aktuelni jesenji prvaci, futsaleri Partizana sada imaju priliku da 2025. godinu krunišu još jednim uspehom.

Termin finala: Nedelja, 28. decembar 2025.

Protivnik: Pobednik duela Ekonomist – Student (meč se igra u ponedeljak).

"Ova pobeda je plod napornog rada tokom cele polusezone. Derbi je uvek poseban, ali naš cilj je jasan – trofej Kupa Beograda," poručuju iz tabora crno-belih.

Autor: A.A.