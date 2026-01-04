Morbidno! Vozač Formule 1 se obukao kao Šumaher, na njegov rođendan pozirao na mestu gde je umalo poginuo

Za ljubitelje Formule 1 je 3. januar poseban datum, jer je tada rođen jedan od najvećih svih vremena u ovom sportu, Mihael Šumaher, idol mnogih koji već 12 godina živi pod velom tajne, nakon što je doživeo nesreću na skijanju u francuskim Alpima.

Ovaj datum i Šumijev rođendan iskoristio je vozač Formule 1, Pjer Gasli da se oglasi sa posebnom objavom, očigledno posvećenu Mihaelu Šumaheru.

Naime, vozač Alpina je otišao u francuske Alpe, gde se obukao identično kao Mihael Šumaher, koji je tada bio obučen u crvenu Ferari jaknu, imao je crne pantalone i znak sponzora, kompanije Marlboro.



Gotovo identično se obukao i Gasli, koji je objavio seriju fotografija. Može se samo naslutiti da je objava vezana za Šumahera i da je ovako hteo da mu čestita rođendan, ali u komentaru nije to potvrdio, samo je napisao "snežni raj".

Ipak, mnogima se nije svidelo ovo što je Gasli uradio, iako je možda imao dobru nameru. Mnogi mu u komentarima pišu da je promašio poentu i da ovako nešto na dan Šumaherovog rođendana nije smeo da objavi.

Bilo je i komentara da je ovo pogrešan trenutak i datum da nosi ovakvu jaknu.

Zaista, deluje poprilično morbidno da ovako nešto osvane na dan Šumaherovog rođendana, identično obučenog, i to u mestu gde je umalo izgubio život, a pretrpeo teške posledice zbog kojih danas ne može normalno da živi i niko ne zna u kakvom je uopšte stanju.

Autor: S.M.