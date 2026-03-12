Red Bull Gym Clash stiže u Srbiju – počinje potraga za najboljom teretanom

Red Bull Gym Clash, globalno fitness takmičenje koje okuplja najspremnije timove iz teretana širom sveta, po prvi put stiže u Srbiju. Cilj takmičenja je da pronađe tim koji će predstavljati našu zemlju na svetskom finalu i boriti se za titulu najbolje teretane na svetu.

Svaki fitness studio ili funkcionalni trening centar bira svoj najjači tim od četiri člana, dve žene i dva muškarca i šalje ga u borbu za ovu prestižnu titulu. Takmičenje prati progresivan format koji vodi timove od lokalne teretane sve do globalne scene, kroz kvalifikacije i nacionalno finale.

Svaka faza takmičenja podiže intenzitet i testira snagu, izdržljivost i timski rad, dok timovi u realnom vremenu mogu da prate svoj plasman na nacionalnoj i svetskoj rang-listi.

Prve kvalifikacije u Srbiji održaće se 14. marta od 12 časova u Mega Gym Central u Beogradu, a ulaz je slobodan za sve koji žele da dođu i bodre takmičare. Posetioci će imati priliku da iz prve ruke osete atmosferu takmičenja i podrže timove koji će pokušati da obezbede svoje mesto u nastavku takmičenja.

Najboljih 16 timova iz kvalifikacija izboriće plasman u nacionalno finale, gde će se odlučivati ko će predstavljati Srbiju na svetskoj sceni Red Bull Gym Clash takmičenja u Egiptu.

Kvalifikacije i Nacionalno finale vodiće Jasmina Aleksandrov, a glavni sudija će biti višestruki šampion funkcionlanog fitnesa Luka Đukić.

„Red Bull Gym Clash je poseban jer testira ne samo snagu i izdržljivost, već i timski duh. Biće uzbudljivo videti kako će se timovi iz različitih teretana boriti za plasman i ko će na kraju predstavljati Srbiju na svetskom finalu“, rekao je Luka Đukić.

Sve teretane i njihovi timovi koji žele da se oprobaju u ovom izazovu i dalje imaju priliku da se prijave. Prijave su otvorene do 23. marta do 23:59 časova, a timovi mogu da se registruju putem linka OVDE.

