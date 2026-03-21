ŠTETA: Ivana Španović ostala bez medalje na Svetskom prvenstvu

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ ||

Najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Španović nije uspela da osvoji medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju, pošto je finale u troskoku završila na šestom mestu.

Ivana Španović je veliko finale u troskoku otvorila na sjajan način, drugim najboljim skokom u karijeri, od čak 14,35 metara.

U nastavku finala, Ivana nije uspela da nadmaši rezultat iz prve serije, a taj skok joj nije bio dovoljan da se domogne odličja, pa je finale završila na šestoj poziciji.

Za razliku od Svetskog prvenstva u Tokiju prošle godine, kada se nije domogla finala, ovaj rezultat je veliki napredak za Španovićevu, pa ostaje nada da bi na nekom od narednih takmičenja mogla da dođe i do medalje.

Prethodno, Angelina Topić je u petak beskrajno obradovala naciju kada je došla do srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u dvorani u poljskom gradu Torunu u disciplini skok uvis preskočivši visinu od 199 cm.

Autor: Iva Besarabić

