UŽAS! LEGENDARNI SELEKTOR U KRITIČNOM STANJU: Bori se za život, a bolnica je odbila ovaj zahtev porodice, pa se oglasila saopštenjem

Nažalost, najnovije informacije o selektoru Rumunije nisu dobre.

Mirčea Lučesku se nalazi u kritičnom stanju na odeljenju Intezivne nege Univerzitetske bolnice u Bukureštu.

Osamdesetogodišnji trener je imao nove srčane probleme i njegova situacija je sada jako loša, preneli su rumunski mediji.

Podsetimo, Lučesku je imao probleme dok je bio u kampu reprezentacije. Lekari su tada uspeli da spasu njegov život, a nakon što je primljen u bolnicu prognoze su bile optimistične.

Međutim, u petak, na dan kada je trebalo da bude pušten na kućno lečenje, došlo je do novih problema, a u noći između nedelje i ponedeljka stanje je postalo kritično.

Porodica je tražila da proslavljeni trener bude hitno prebačen na privatnu kliniku u Beču, ali su lekari u Bukureštu odbili taj zahtev zbog rizika koji predstavlja transport, prenose mediji u Rumuniji.

Iz bolnice su se oglasili saopštenjem o pogoršanju stanja Lučeskua.

"U subotu uveče kod pacijenta su se ponovile značajne srčane aritmije, koje je dežurna ekipa kardiologije hitno tretirala. Nažalost, tokom noći između nedelje i ponedeljka, aritmije su postale teške i više nisu reagovale na primenjenu terapiju. Stanje pacijenta se pogoršalo, što je zahtevalo hitan transfer u Jedinicu za anesteziju i intenzivnu negu".

Autor: A.A.