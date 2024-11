TRAMP SE USKORO OBRAĆA! Pinkovi novinari iz Amerike: Kamalin tabor u Vašingtonu prazan

Najnovije informacije!

Voditeljka Jovana Jeremić se oglasila iz Amerike za TV Pink gde je najavila da je Tramp osvojio 47 miliona glasova.

- Aposlutna dominacija Amerikanaca je tu. Kladionice su bile naklonjene prema Trampu. I kladionice su znali kako šta ide - rekao je Andreja Kesić.

Uživo iz Amerike, za TV Pink oglasio se Dejan Vasilkjević sa najnovijim informacijama.

- Tramp je jednom nogom ušao u Belu kući, a to je za sada javio samo FOX News. Ukoliko se pokaže istinitim da je Tramp uzeo Pensilvaniju, gotova je izbiorna trka. Jedna od demokrata je čestitala Trampu. Svi očekuju da se on pojavi sa Floride i da se obrati pristalicama, to treba da započne za nekoliko minuta. Kamp Kamale Haris iz centra grada je skoro prazan, ona je objavila da se neće obrataćati - rekao je Dejan Vasilkević.

Autor: Dubravka Bošković