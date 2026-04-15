HRVATSKI MEDIJI O VUJOŠEVIĆU: Došao je na Draženovu sahranu usred rata, a njega su ispratila samo dvojica Hrvata...

Jedan detalj sa sahrane legedarnog Duška Vujoševića privukao je veliku pažnju hrvatskih medija.

Proslavljeni košarkaški stručnjak, Duško Vujošević, u utorak je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Podsetimo, najtrofejniji trener Partizana preminuo je u sredu, 8. aprila u 68. godini.

Legendarnog trenera na večni počinak ispratili su brojni velikani srpske i evropske košarke, navijači, članovi porodice i najbliži prijatelji.

O potresnim scenama sa komemoracije održane u Skupštini grada Beograda i ispraćaja slavnog trenera na večni počinak pisali su i mediji iz Hrvatske.

Tamošnji mediji ističu da su samo dvojica bivših hrvatskih košarkaša došla da se oproste od čoveka koji je usred rata imao hrabrosti da ode u Hrvatsku na sahranu Dražena Petrovića.

"Na sahranu proslavljenog trenera Partizana iz Hrvatske je u Beograd došao Slaven Rimac, a bio je tamo i bivši hrvatski košarkaš Ivo Nakić. Zanimljivo, Duško Vujošević je sa svojim trenerskim kolegom Bogdanom Tanjevićem usred rata došao u Zagreb na sahranu Dražena Petrovića" piše "Jutarnji" i dodaje:

"Bilo bi za očekivati da mu je iz Hrvatske na oproštaj došla brojnija "hrvatska delegacija"".

