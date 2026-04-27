'POSTOJE TRENUCI KOJI ME OSTAVE BEZ TEKSTA' Natho se emotivnom porukom oglasio posle poraza u večitom derbiju, imao je poruku za Grobare

Fudbaleri Partizana doživeli su i treći ovosezonski poraz od Crvene zvezde u večitim derbijima, ovoga puta u 179. duelu koji je završen rezultatom 3:0 u korist crveno-belih!

Taj večiti derbi bio je i poslednji za Izraelca Bibarsa Natha, koji je tokom svih ovih godina provedenih u Humskoj bio simbol borbenosti u crno-belom dresu, a nedugo nakon meča oglasio se i na društvenim mrežama i podelio emotivne reči posvećene Grobarima.

- Ponekad postoje trenuci koji me ostave bez teksta. Upravo u ovakvim momentima znam koliko ste razočarani (svi smo), ali vi uprkos tome ostajete i pružate nam poštovanje i aplauz. Najveće poštovanje za vas, Grobari – poručio je Natho.

Uz emotivnu poruku, Natho je okačio i fotografiju na kojoj se vidi kako sam stoji podno južne tribine najvećeg srpskog stadiona.

