OGLASIO SE SUDIJSKI EKSPERT: Evo šta je rekao o SPORNIM odlukama na večitom derbiju!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:2 u 173. večitom derbiju.

Nekoliko spornih odluka obeležilo je ovaj derbi.

SudijaPavle Ilić sudio je drugi vezani večiti derbi i ponovo se našao u centru pažnje, kao i na 172. večitom derbiju.

O svemu je pričao u sudijski ekspert, Rade Đurović, koji je detaljno analizirao sporne odluke.

Šerif Endijae je u 89. minutu izjednačio na 2:2, ali se neposredno pre toga našao u spornom duelu sa štoperom Partizana, Svetozarom Markovićem.

„Ovo postaje frustrirajuće gledati, naročito način na koji se ponašaju i igraju igrači u Superligi Srbije. Mislim da bi odbrambeni igrač Partizana trebalo da objasni svojim saigračima i navijačima zašto je teatralno pao na prvi dodir sa napadačem Zvezde.Da je bio pravi sportista i ostao u duelu, onda bi napadač bio primoran da napravi faul jakog intenziteta i ne bi bilo dileme da li je prekršaj ili bi odbrambeni igrač stigao prvi do lopte. Ovako, stava sam da ne treba da se svira prekršaj, samo bih voleo da se primenjuje isti kriterijum za sve. Da li bi bilo tako? Nisam siguran, ali nije čudo što posle toga ne mogu naše ekipe da se snađu u Evropi i treba im puno vremena da se priviknu na drugačiji kriterijum“, napisao je Đurović.

Zatim je objasnio i situaciju kada je Nikola Antić, levi bek Partizana, srušio Osmana Bukarija, krilnog fudbalera Zvezde, nakon čeg je Ilić pokazao na belu tačku u 96. minutu.

„Iako je klizeći start počeo van šesnaesterca, do poslednjeg kontakta za prekršaj, odnosno saplitanja je došlo unutar 16m i zbog toga je ispravno bilo dosuditi penal za Zvezdu.Čak iako je možda prvi kontakt između igrača Partizana i Zvezde nastao van kaznenog prostora – ovde to nije bitno. Čak iako je odb. igrač možda dotakao loptu – i to nije bitno jer je nije izbio i oduzeo posed napadaču. Sve u svemu, ispravna odluka koja je rešila utakmicu“, objasnio je Đurović.

