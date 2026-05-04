Čukarica korak bliže programu 'Student sportista'! Đorđe Bulić: Čukarica ovim programom šalje jasnu poruku da brine o svojim sportistima i njihovoj budućnosti

Na Skupštini Sportskog saveza Čukarice predstavljen je Pravilnik o programu „Student sportista“, inicijativa sektora za sport Gradske opštine Čukarica kojom se predviđa konkretna podrška kategorisanim sportistima u plaćanju školarine.

Program je predstavljen sportskoj javnosti- klubovima, trenerima, sportistima i sportskim radnicima, uz otvorenu debatu u kojoj su članovi sportske zajednice izneli svoja mišljenja, predloge i sugestije. Kako je naglašeno, sve konstruktivne ideje biće pažljivo sagledane i uvažene ukoliko za to postoji pravni i proceduralni osnov.

Član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić istakao je da je suština programa da mladi sportisti ne moraju da biraju između sporta i obrazovanja.

„Suština ovog programa je da kategorisanim sportistima sa Čukarice pomognemo u plaćanju školarine, kako bi nakon sportske karijere bili konkurentni na tržištu rada i imali akademsko zvanje. Sportska karijera ima svoj tok i kraj, ali znanje, diploma i radne navike ostaju za ceo život. Čukarica ovim programom šalje jasnu poruku da brine o svojim sportistima i njihovoj budućnosti. Sport i obrazovanje treba uvek da idu zajedno“, poručio je Bulić.

Prema predloženom pravilniku, podrška bi se dodeljivala putem javnog konkursa, uz jasne uslove, kriterijume, bodovanje, rad Komisije, mogućnost žalbe i zaključenje ugovora sa izabranim kandidatima.

Posebno je važno što se sredstva ne bi isplaćivala direktno studentima, već visokoškolskim ustanovama za školarinu, čime se obezbeđuje namensko, kontrolisano i transparentno korišćenje sredstava.

Nakon sagledavanja predloga sportske javnosti i završetka potrebnih procedura, Čukarica će biti spremna da pravilnik uputi u dalju proceduru i na usvajanje Skupštini Gradske opštine Čukarica.