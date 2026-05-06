'Tužna vest za srpski sport' Fudbalski savez Srbije izrazio saučešće povodom smrti Vladimira Cvetkovića

Fudbalski savez Srbije (FSS) uputio je večeras najiskrenije saučešće porodici povodom smrti legendarnog košarkaša Crvene zvezde i nekadašnjeg generalnog sekretara FK Crvena zvezda Vladimira Cvetkovića.

Cvetković je preminuo danas u Beogradu u 85. godini.

"Tužna vest za srpski sport. Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba, zajedno sa Draganom Džajićem tvorac najvećih uspeha Crvene zvezde, preminuo je na Đurđevdan. Čuveni Cvele bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena", navodi se na zvaničnom sajtu FSS.

Cvetković je osvojio četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Cvetković je rođen 24. maja u Loznici.

"Najpre je bio fudbalski golman, ali je sa 14 godina doživeo prelom ramene kosti leve ruke, a tu povredu je i obnovio. Po savetu lekara, prešao je na košarku, u kojoj se proslavio kao član Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije. U Beogradu je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, bio je direktor SC 'Tašmajdan', a od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport", navode iz FSS.

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, stvorio je ekipu koja je postala šampion Evrope i sveta i osvojila 18 trofeja tokom njegovog staža, dugog 18 godina, podsećaju iz FSS.

"Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je oktobarsku nagradu Grada Beogrda, majsku nagradu Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i orden rada sa zlatnim vencem, nosilac je Nacionalnog sportskog priznanja i brojnih drugih nagrada. Cvetkovićeva bivša supruga, Rada Đurić, bila je košarkašica. Otac je dvoje dece, ima i unuke. Kćerka Zorana je igrala košarku, sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i brojnih inostranih klubova", zaključuje se u saopštenju FSS.

Autor: Marija Radić