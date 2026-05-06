'ZAJEDNO SMO SANJALI VELIKE SNOVE' Džajić se oprostio od Cvetkovića: Ostavio je neizbrisiv trag u istoriji Crvene zvezde i srpskog sporta

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić oprostio se od nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde i generalnog sekretara fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimira Cvetkovića, koji je preminuo ranije danas u Beogradu u 85. godini.

"Sa velikom tugom primio sam vest o odlasku Cvetkovića, čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Crvene zvezde i srpskog sporta. Pamtiću ga kao izuzetno sposobnog sportskog radnika, čoveka ogromne energije, vizije i posvećenosti, sa kojim sam proveo najvažnije i najlepše trenutke u svojoj karijeri klupskog funkcionera", navodi se saopštenju Džajića, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu FSS.

Džajić je podsetio na najveće uspehe Crvene zvezde.

"Zajedno smo sanjali velike snove, zajedno gradili tim koji je pokorio Evropu i svet 1991. godine i ispisao stranice istorije koje će zauvek ostati ponos Crvene zvezde. Takvi uspesi ne nastaju slučajno. Iza njih ostaju godine rada, poverenja, zajedničke borbe i vere da je moguće dostići ono što je tada izgledalo nedostižno", istakao je Džajić.

Foto: Printscreen YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Cvetković bio je važan deo tog puta i čovek koji je znao kako se stvaraju pobednici, naveo je predsednik FSS.

"Danas, kada ga više nema, ostaju sećanja na jedno veliko vreme, na generaciju šampiona i na ljude koji su ispisivali stranice istorije koje nikada neće izbledeti. Porodici Cvetković, njegovim prijateljima i svima koji su ga voleli upućujem iskreno saučešće. Zbogom Cvele. Počivaj u miru", naveo je Džajić.

KK Zvezda: Odlazak Cvetkovića nenadoknadiv gubitak za celu 'crveno-belu porodicu'

Autor: Marija Radić

